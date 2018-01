França pede tropas sob comando da ONU no Iraque O chanceler francês Dominique de Villepin pediu que uma força internacional, sob comando das Nações Unidas, seja enviada ao Iraque. Para ele, apenas aumentar o número de tropas sob comando americano e britânico não será suficiente para garantir a estabilidade do país. De Villepin, um crítico contumaz da guerra no Iraque, também pediu o estabelecimento de um governo iraquiano provisório com apoio explícito da ONU. ?Não basta mandar mais tropas, mas meios tecnológicos e financeiros?, disse ele a uma convenção de embaixadores franceses. ?Precisamos de uma verdadeira mudança de abordagem?. Os EUA vêm resistindo aos apelos pela ampliação do poder da ONU no Iraque, e pede uma resolução do Conselho de Segurança exortando outros países a cederem tropas para o comando anglo-americano.