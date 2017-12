França pode enviar entre 1.500 e 2.000 soldados ao Líbano O presidente francês, Jacques Chirac, se reunirá nesta quinta-feira com vários membros do Governo para discutir a situação do Líbano e poderia anunciar o envio de entre 1.500 e 2.000 soldados para reforçar a Força Interina da ONU no sul do país (Finul), segundo a imprensa local. Chirac fará um discurso na televisão às 20h (15h em Brasília) no qual se espera que concretize a contribuição francesa ao reforço da Finul, segundo fontes da Presidência, que não confirmaram se os números divulgados pela imprensa estão corretos. O presidente apresentará "as decisões que adotou sobre a ação da França em favor da paz no Líbano e no Oriente Médio". A França possui atualmente 400 militares na Finul e até agora tinha pedido uma maior esclarecimento da missão da força antes de se comprometer com o envio de mais tropas. Chirac se reunirá hoje com o primeiro-ministro, Dominique de Villepin, e os ministros de Exteriores, Philippe Douste-Blazy; Defesa, Michele Alliot-Marie; Interior, Nicolas Sarkozy, e Assuntos Europeus, Catherine Colonna. A reunião foi confirmada pelo porta-voz do Governo, Jean-François Copé, ao término do Conselho de Ministros presidido pelo chefe de Estado. O encontro será realizado antes da reunião convocada pela Presidência finlandesa da União Européia dos ministros de Exteriores do bloco para coordenar a contribuição européia ao reforço da Finul. Villepin, que na quarta-feira recebeu a ministra de Exteriores israelense, Tzipi Livni, assegurou que a França reforçar seu compromisso com a resolução da crise libanesa, mas disse que primeiro é preciso que "haja condições" para isso. O primeiro-ministro do Líbano, Fouad Siniora, pediu hoje uma maior contribuição da França ao reforço da Finul e assegurou que os libaneses "esperavam muito mais" que os 400 soldados franceses que fazem parte do contingente. "Os libaneses queriam uma presença forte da França (na Finul), o que teria estimulado outros países contribuintes a fazer o mesmo", disse o primeiro-ministro à rádio "RMC Info".