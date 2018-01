França poderá cancelar parte da dívida do Iraque França e outras nações credoras preparam-se para fechar um acordo para ajudar o Iraque a reduzir sua dívida externa em 2004, informa o chanceler francês. Dominique de Villepin não especificou quanto do débito poderá ser cancelado ou reestruturado. O ministro francês disse que seu país pretende trabalhar juntamente com o Clube de Paris - que reúne os países credores - para encontrar o nível adequado de dívida que seja ?compatível com as finanças do Iraque?. ?A França poderia vislumbrar o cancelamento dos débitos apropriados?, disse ele, numa entrevista coletiva após se reunir com uma delegação de ministros iraquianos liderada por Abdel Aziz al-Hakim, o presidente do Conselho de Governo.