França precisa seguir com reformas, diz ministra A Ministra do Orçamento e porta-voz do governo da França, Valérie Pécresse, disse hoje que o país tem que perseverar com as reformas para melhorar sua competitividade e reduzir seu déficit. Durante entrevista à rede de televisão France 3, Pécresse afirmou que o governo não subestimou a decisão da agência de classificação de risco Standard & Poor''s de rebaixar o rating do país, para AA+, de AAA.