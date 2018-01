França prende mais dois líderes do ETA A polícia de combate ao terrorismo da França aplicou um severo golpe no grupo separatista basco ETA ao prender os chefes de logística e militar da organização, no que o governo espanhol chamou de ?um dos dias mais importantes? na luta contra os separatistas. Gorka Palacios Alday e Juan Luis Rubenach foram presos na vila de Lons, perto de Pau, no sudoeste da França, informam autoridades. Também foi capturado Inigo Vallejo, acusado de ter planejado ataques que deveriam coincidir com a cúpula européia de 2002, e mais um membro do ETA identificado como Jose Miguel Almendoz Erviti. Documentos falsos e armas foram apreendidos na operação - o segundo grande golpe contra o ETA em menos de uma semana. Fernandez de Iradi, que supostamente compartilhava a liderança com Alday, havia sido preso na última quinta-feira.