França prende marroquino por ligação com ataques de 11/9 Um suspeito de 34 anos de idade, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi preso no domingo no Aeroporto Charles de Gaulle, informam autoridades francesas. A prisão foi a primeira realizada na França desde que a Justiça francesa iniciou investigações sobre os ataques de 11 de setembro de 2001. O homem detido deverá comparecer perante um juiz nesta quinta-feira, antes de ser indiciado - um passo anterior à acusação formal - por ligações com um empreendimento terrorista, dizem autoridades, acrescentando que o suspeito tem ligações com a suposta célula de Hamburgo (Alemanha) da Al-Qaeda.