França prende seis suspeitos de ligação com rede jihadista

A ação, realizada na manhã deste domingo, foi a mais recente varredura a suspeitos radicais islâmicos desde os atentados realizados há cerca de um mês e que deixaram 20 mortos, incluindo os três extremistas franceses que comandaram os ataques.

O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, disse que as seis pessoas detidas neste domingo próximo às cidades de Toulouse e Albi, no sul da França, estão sob custódia. Ele afirmou em um comunicado que elas foram detidas como parte de uma investigação sobre terrorismo e suspeitas de envolvimento em uma rede jihadista.

Cazeneuve não indicou se havia alguma ligação dos detidos com os homens por trás dos ataques de janeiro. Fonte: Associated Press