França prepara destruição de bomba da II Guerra Cerca de 2.500 pessoas serão retiradas de suas casas numa cidade do oeste da França, neste semana, em preparação para a destruição de uma bomba remanescente da II Guerra Mundial. A arma, aparentemente uma bomba de fragmentação de 118 kg, foi descoberta no início do mês numa área residencial de Rouen, perto do rio Sena. As autoridades adiaram a remoção do explosivo para não interromper uma mostra de barcos que havia atraído milhares de turistas à cidade. Como medida preventiva, 60 toneladas de areia foram depositadas a bomba. Especialistas planejam removê-la para uma área segura, fora da cidade, e explodi-la. Cerca de 500 policiais atuarão na operação, classificada pelas autoridades locais como ?perigosa?.