França proíbe uso do termo e-mail O governo francês proibiu o uso da palavra e-mail, a abreviatura de electronic mail em inglês. A partir de agora, as referências oficiais a endereços de correio eletrônico passam a ser identificadas como courriel, a fusão das duas palavras francesas para identificar o correio eletrônico. O Ministério da Cultura da França anunciou a banição do e-mail em todos os documentos, repartições, publicações e páginas do governo na internet. A Comissão Geral de Terminologias e Neologismos do Ministério da Cultura da França garante que os internautas do país estão usando amplamente o termo courrier electronique ao invés de e-mail. Alguns especialistas da indústria contestam a alegação.