França propõe suspensão de sanções contra o Iraque O governo da França propôs a suspensão das sanções internacionais contra civis iraquianos, um passo importante na direção do fim dos embargos econômicos contra o país, desejado pelos Estados Unidos. Semana passada, o presidente americano, George W. Bush, pediu o fim rápido do embargo, para que a venda de petróleo iraquiano possa financiar a reconstrução do país. O embaixador francês na ONU, Jean-Marc de La Sabliere, fez a proposta durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em que o chefe dos inspetores de armas da organização, Hans Blix, apresentou um relatório. Pela primeira vez, os membros do Conselho mostraram pontos de vista divergentes sobre o futuro do Iraque no pós-guerra. ?Propus que se tome a decisão de suspender imediatamente as sanções civis?, disse o embaixador. Elas foram criadas após o Iraque ter invadido o Kuwait, em 1990. Sob as normas definidas pelo próprio Conselho de Segurança, as sanções não podem ser abandonadas antes que inspetores da ONU certifiquem-se de que as armas nucleares, químicas e biológicas do Iraque foram destruídas. Embora o Conselho possa, em nova votação, relaxar as exigências para o fim do embargo ao Iraque, a Rússia parece preferir que o caminho original seja seguido. ?Não nos opomos ao fim das sanções?, disse o embaixador Sergey Lavrov, acrescentando, porém, que seu governo quer que os inspetores da ONU garantam que não há armas de destruição em massa no Iraque. Veja o especial :