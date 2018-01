França quer transferência simbólica de poder no Iraque Na noite desta segunda-feira, o embaixador da França em Washington, Jean-David Levitte, disse que seu país gostaria de adicionar duas condições à próxima resolução da ONU sobre o Iraque. "Primeiro, uma transferência simbólica de poder para o Conselho de Governo Iraquiano, e depois, tão rápido possível, a transferência das responsabilidades para as mãos dos ministros", disse Levitte ao programa de TV The News Hour With Jim Lehrer. "Tropas não são suficiente para a segurança e é importante dar ao povo iraquiano a mensagem de autoridade." A França defende uma rápida passagem de comando no Iraque. Quer um governo provisório montado em um mês, uma nova constituição até o fim do ano e em seguida, eleições. Os EUA pedem ajuda dos países membros da ONU com envio de mais tropas e de dinheiro e se negam a entregar o controle da ocupação. As posições divergentes em relação ao futuro do Iraque têm postergado uma definição sobre os próximos passos na reconstrução do país.