França quer tropas da ONU na Costa do Marfim A França apresentou uma proposta de resolução nas Nações Unidas pedindo uma tropa de 6.240 soldados para ajudar no processo de paz na Costa do Marfim, mas os Estados Unidos já manifestaram reservas a respeito e pretendem examinar a justificativa francesa. A guerra civil da Costa do Marfim terminou oficialmente em julho de 2003, mas país continua dividido entre o norte, controlado pelas forças rebeldes, e o sul, sob controle do governo. O processo de paz mediado pela França estagnou-se e mais de 4.000 soldados franceses, além de 1.000 homens de países da África Ocidental vêm se encarregando de manter a paz. A proposta francesa apresentada à ONU na noite de quinta-feira segue recomendação do secretário-geral Kofi Annan de uma missão de paz de 6.240 soldados, sendo 200 observadores de 100 funcionários burocráticos. A França também pede que a ONU autorize o envio à Costa do Marfim de um contigente internacional de policiais civis.