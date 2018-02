França reinicia privatizações pelo setor energético O novo governo liberal francês tem necessidade urgente de dinheiro para financiar seus programas sociais e de segurança. Por isso, o processo de privatizações está sendo relançado com a decisão do Tesouro de lançar duas licitações estritamente confidenciais e dirigidas aos bancos de negócios da praça de Paris. O primeiro diz respeito a abertura do capital do grupo de eletricidade EDF-GDF, inteiramente controlado pelo Estado francês, e o segundo englobando onze empresas em que o governo detém ainda uma participação majoritária ou minoritária do capital, tais como Air France, France Telecom, Renault, EADS, Thales, etc. Os banqueiros tem prazo até o dia 22, devendo enviar suas recomendações para a abertura do capital dessas empresas. Esse tipo de procedimento permite selecionar alguns bancos que poderão funcionar no momento das privatizações ou da abertura de capitais dos grupos visados. A passagem para o setor privado do grupo EDF- GDF foi mencionada recentemente pelo próprio presidente Jacques Chirac, na sua entrevista do último 14 de julho, defendendo a necessidade de abertura do capital dessa mega empresa de 70 mil assalariados, instalada em diversos países do mundo, inclusive no Brasil (Light do Rio de Janeiro). O grupo EDF é, ao lado da SNCF, uma das pérolas das empresas estatais francesas. Por isso, teme-se reações importantes da área sindical, principalmente da CGT Central Geral dos Trabalhadores, que deverá reagir mais vigorosamente quando o processo estiver para se concretizar. Essa passagem para o setor privado de uma parte desses dois gigantes do setor energético poderá constituir um importante canteiro da própria política industrial do país, um tema muito complexo e que deverá durar vários anos. Esses dois grupos são muitos ligados e seus assalariados possuem um estatuto especial e um sistema de aposentadoria específico. Por isso, no plano social a solução para as duas empresas terá que ser encaminhada paralelamente. Só o faturamento do grupo EDF no ano passado foi de 40,7 bilhões de euros. O problema maior parece ser os resultados que deverão ser anunciados pela empresa, muito pouco satisfatórios segundo os analistas. O valor do grupo, entretanto, está estimado em 70 bilhões de euros. O novo governo não esconde seu desejo de acelerar o processo de privatização no país, mas no que se refere aos demais onze grupos cotados em bolsa, a situação é bem mais complexa e eles terão que esperar mais tempo. Isso em razão da situação catastrófica das bolsas de valores que contribui para vedar o horizonte nesse momento. Diversas empresas encontram-se numa posição ultra delicada junto aos mercados financeiros, caso, por exemplo, de France Telecom, cujas ações perderam grande parte de seu valor. Apesar do desejo do novo ministro da Economia, Francis Mer, de concluir algumas privatizações ainda antes do fim do ano, seu objetivo não será facilmente alcançado. Em grande parte, isso vai depender da evolução dos mercados financeiros no segundo semestre do ano.