França reitera que manterá tropas no Afeganistão O primeiro-ministro da França, François Fillon, realizou hoje uma visita ao Afeganistão e disse que Paris manterá seus soldados no país até que ele atinja uma estabilidade. "A França ficará o tempo necessário para trazer estabilidade ao Afeganistão". A declaração ocorreu durante a visita, não divulgada anteriormente, em que se encontrou com o presidente afegão, Hamid Karzai, no palácio presidencial.