França: resolução síria deverá ser votada na ONU Um funcionário do governo francês disse nesta segunda-feira que o rascunho de texto da Liga Árabe para uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Síria já tem o apoio de pelo menos 10 dos 15 membros do Conselho, o que significa que poderá ir a votação. Uma proposta de resolução precisa do apoio de nove dos 15 membros do Conselho para ser votada. Pelo menos 28 pessoas foram mortas nesta segunda-feira na Síria, entre civis, militares e desertores, informaram grupos da oposição síria. Uma organização não governamental disse que o governo sírio executou na semana passada o coronel dissidente Hussein Harmush, do Exército Livre da Síria.