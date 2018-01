França restabelecerá ligação diplomática com o Iraque Depois de 13 anos de afastamento, França e Iraque planejam retomar laços diplomáticos nos próximos dias, informa a chancelaria francesa. O premier iraquiano Iyad Allawi reuniu-se com Bernard Bajolet, principal representante da diplomacia francesa no Iraque, e discutiu a retomada do relacionamento interrompido por Saddam Hussein em 1991, na Guerra do Golfo. ?O senhor Allawi disse que gostaria de fazê-lo o quanto antes, para que a França possa participar da reconstrução do Iraque, disse um porta-voz da chancelaria francesa.