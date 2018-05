França retém avião de presidente da Costa do Marfim em aeroporto

PARIS- O avião do presidente da Costa do Marfim que se recusa a ceder o poder, Laurent Gbagbo, foi imobilizado no aeroporto franco-suíço de Basilea-Mulhouse a pedido do candidato reconhecido pela comunidade internacional como vencedor das últimas eleições no país, Alassane Ouattara.

Segundo o Ministério de Assuntos Exteriores francês, "as autoridades legítimas" da Costa do Marfim haviam pedido a Paris o bloqueio do avião no aeroporto que fica na fronteira entre a França e a Suíça. A aeronave estava no terminal para um controle de manutenção.

A França, antiga potência colonial da Costa do Marfim, tem no país africano cerca de 900 militares em apoio aos capacetes azuis da missão da ONU, a ONUCI.

Paris pediu a seus cidadãos que abandonem a Costa do Marfim porque a tensão entre Ouattara e Gbagbo, que se nega a abandonar a presidência e garante ter vencido as eleições presidenciais de 28 de novembro.