França retoma contato com Farc, diz jornal O governo francês conseguiu retomar as negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para a libertação da refém Ingrid Betancourt, informou ontem o jornal Le Figaro. Os contatos entre a França e o grupo rebelde tinham sido interrompidos após a morte do líder guerrilheiro Raúl Reyes, em março.