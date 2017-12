França retoma contatos para libertar jornalistas no Iraque O governo da França parece ter restaurado os contatos indiretos com seqüestradores, no Iraque, de dois jornalistas franceses, afirmou uma líder do partido comunista. Marie-George Buffet, ex-ministra dos Transportes, disse que "parece que foram restabelecidos contatos indiretos" com os seqüestradores de Christian Chesnot e Christian Malbrunot. Entretanto, "a situação permanece muito frágil", acrescentou. Buffet fez as declarações após uma reunião convocada pelo primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin para informar a líderes parlamentares sobre os esforços para libertar os reféns. "O primeiro-ministro nos disse que os reféns estão vivos", afirmou Herve Morin, líder do bloco de centro no Parlamento. Chesnot e Malbrunot desapareceram no Iraque em 20 de agosto, junto com um motorista sírio.