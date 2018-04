França: Sarkozy ganha votos e se aproxima de Hollande Uma pesquisa de intenção de votos divulgada na França nesta quarta-feira mostrou que diminuiu a diferença entre o presidente Nicolas Sarkozy, da União por um Movimento Popular (UMP), que tenta a reeleição em 22 de abril, e seu rival François Hollande, do Partido Socialista (PS). A sondagem feita na segunda-feira pelo instituto CSA indica que Hollande perdeu dois pontos porcentuais em comparação à última pesquisa e está com 28% das intenções de voto, enquanto Sarkozy ganhou um ponto e está com 27%. Em um eventual segundo turno, contudo, Hollande teria 56% dos votos e Sarkozy teria 44%. O instituto entrevistou 1.014 pessoas.