França se defende após ser cobrada sobre ação na Líbia O governo da França insistiu hoje no fato de que os ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra as forças de Muamar Kadafi na Líbia são realizados em "estrito acordo" com os termos da resolução aprovada no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU).