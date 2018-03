França se recusa a enviar tropas ao Iraque O ministro das Relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, rejeitou o pedido dos Estados Unidos para o envio de forças ao Iraque. "Inchar um sistema que agora existe (e) somar forças estrangeiras às da coalizão não nos parece a melhor maneira de garantir a segurança no Iraque", afirmou Villepin, em entrevista a uma emissora de rádio. Antes de participar das ações pós-guerra no Iraque, Villepin disse que a França deseja que a ONU tenha um papel mais importante na reconstrução e estabilização do país. "Apenas as Nações Unidas podem dar as garantias de reconstrução necessárias para que toda a comunidade internacional tome parte", afirmou o chanceler francês. "Reconstruir o Iraque não é fácil". Em um discurso pronunciado ontem na Casa Branca, o presidente George W. Bush disse que 19 países enviariam 13.000 soldados para ajudar a estabilizar o Iraque. O líder americano conclamou outras nações a se unirem a este "esforço" .