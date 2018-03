França só enviará tropas ao Iraque sob mandato da ONU A França só enviará tropas para manter a paz no Iraque sob mandato da ONU, disse o ministro francês de Relações Exteriores, Dominique de Villepin, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira e em resposta a uma sugestão feita na véspera pelo secretário da Defesa americano, Donald Rumsfeld. O comentário anula as perspectivas de que a França se una às forças de ocupação dos EUA e da Grã-Bretanha no Iraque. ?Seria uma espécie de incoerência que a França participe de uma força de coalizão quando não apoiou a guerra e apoiou em troca uma solução que se baseava no desarmamento pacífico do Iraque?, disse De Villepin em declarações ao jornal Le Figaro. Na quarta-feira, Rumsfeld disse que Washington daria as boas-vindas à ajuda de outros países, entre eles a França.