França: socialistas vencem Frente Nacional por margem estreita em eleição local O Partido Socialista Francês, do presidente François Hollande, bateu por margem estreita o partido de extrema direita Frente Nacional em uma eleição local perto da fronteira suíça. No segundo turno realizado neste domingo no distrito de Doubs, o candidato socialista Frédéric Barbier obteve 51,3% dos votos, batendo Sophie Montel, da Frente Nacional.