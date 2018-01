França sofrerá conseqüências por não apoiar a guerra, diz Powell O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, disse nesta terça-feira que a França sofrerá as conseqüências por ter sido contra a guerra ao Iraque. Powell afirmou em um programa da rede de TV norte-americana PBS que os EUA precisam rever suas relações com a França depois que o país ameaçou vetar no Conselho de Segurança das Nações Unidas a resolução que autorizava a invasão do Iraque pelas tropas da coalizão, formada pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Para Powell, a posição dos franceses de não apoiar a resolução influenciou e impediu muitos países de apoiarem a ação militar. ?Não conseguimos reunir o número de votos necessário. Acredito que pela ameaça da França e, provavelmente da Rússia?, salientou. França, Rússia e China, todos com direito de veto no Conselho de Segurança, e a Alemanha foram contra a guerra no Iraque. Veja o especial :