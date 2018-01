França tem 67,6% de comparecimento às urnas A porcentagem de comparecimento às urnas no segundo turno das eleições presidenciais francesas era de 67,6% dos eleitores até às 17h (hora local). Isso significa uma alta de 9% em relação ao primeiro turno de 21 de abril passado no mesmo horário, que foi de 58,55%, segundo cifras do Ministério do Interior francês. O presidente Jacques Chirac é favorito para vencer as eleições contra o candidato de extrema direita Jean-Marie Le Pen. Segundo as primeiras estimativas feitas pelo Ministério do Interior francês, Jacques Chirac alcança entre 82% e 83% dos votos nas eleições presidenciais francesas, contra entre 17% e 18% para Jean-Marie Le Pen.