França tem cemitério computadorizado As pessoas sepultadas em um cemitério do sul da França entraram na era da informática, graças a um novo sistema computadorizado, que mostra dados e mapas para facilitar a chegada dos visitantes aos túmulos, informa o jornal Le parisien. Também permite aos visitantes deixar mensagens de condolências eletrônicas. Ao chegar ao cemitério de Saint Andre de la Roche, perto de Nice, os visitantes encontram uma tela interativa que lhes fornece o local do túmulo e detalhes pessoais de cerca de quatro mil pessoas ali sepultadas. "Até recentemente, os visitantes passavam horas caminhando para encontrar um túmulo", disse Honoré Colomas, prefeito de um povoado próximo da Riviera Francesa. "O sistema é muito simples. Tudo o que se tem de fazer é teclar o nome da pessoa morta ou o número do túmulo. Instantaneamente aparece na tela um mapa detalhado do cemitério, com setas indicando os locais procurados", explicou.