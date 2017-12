França tem seu primeiro casamento homossexual O primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo na França foi celebrado neste sábado em Begles, no sudoeste do país, pelo prefeito da cidade, o ambientalista Noel Mamere. Os noivos, Bertrand Charpentier, de 31 anos, e Stephane Chapin, de 34, receberam aplausos de convidados e defensores da união entre homossexuais. O tema vem sendo debatido com polêmica na França há algumas semanas. A Justiça e o governo já haviam informado que a união seria declarada nula, pois a legislação francesa não contempla casamentos de pessoas do mesmo sexo. Mesmo assim, o prefeito cumpriu o que havia prometido e realizou a cerimônia.