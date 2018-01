França testa o maior navio de passageiros do mundo O maior navio de passageiros já construído - que abriga um planetário, 33 elevadores e a maior biblioteca flutuante do planeta - começou sua primeira viagem de testes ao largo da costa francesa. O passeio do Queen Mary 2 é uma preparação para seu cruzeiro de estréia no Atlântico, previsto para o início de 2004. O navio, construído pelo estaleiro francês Alstom Marine, deixou a doca de St. Nazaire com a ajuda de vários rebocadores. A embarcação de US$ 800 milhões e 150.000 toneladas passará por três dias de testes de estabilidade, impermeabilidade do casco e o funcionamento geral. O Queen Mary 2, que é o navio de luxo mais longo, mais alto e mais caro da história, acomodará 2.600 passageiros em seu primeiro cruzeiro, que deve partir de Southampton, na Inglaterra, para Fort Lauderdale, na Flórida, em janeiro.