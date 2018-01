França vai instalar controle de acesso a trens Thalys

PARIS - A ministra de Ecologia e Transportes, Ségolène Royal, anunciou nesta terça-feira, 24, que o governo decidiu instalar arcos de controle nos acessos aos trens Thalys em Paris e em Lille antes do dia 20, em mais uma resposta aos atentados terroristas do 13 na capital.

Ségolène disse à emissora France Inter que essa mesma medida será aplicada posteriormente em Bruxelas, Amsterdã, Colônia e onde mais esse dispositivo for considerado necessário. Segundo ela, o custo será distribuído entre as diferentes estações, de modo que seja "coerente" no conjunto.

Atualmente, o acesso às plataformas da estação é livre, exceto para os trens Eurostar, que ligam a França à Grã-Bretanha. "É preciso intensificar os controles aleatórios, como o que já é feito de forma simples na entrada de casas de shows", acrescentou Ségolène. O Executivo estuda também como implantar bilhetes nominais nos trens internacionais e reforçará o controle da bagagem.

Em agosto, depois do ataque a um trem Thalys que ia de Amsterdam a Paris por um terrorista que embarcou armado em Bruxelas, Ségolène já se tinha manifestado a favor dos arcos de segurança nas estações.

A Sociedade Nacional de Ferrovias (SNCF) criou então um grupo de trabalho técnico para examinar a pertinência da instalação desses pórticos e entregou suas conclusões ao Executivo, que apresentou propostas com base nesse relatório. / EFE