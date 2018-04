França: Valor de joias roubadas sobe para ? 103 milhões

Na véspera, ao revelar o roubo, a polícia francesa informou que as joias levadas totalizavam 40 milhões de euros (US$ 53 milhões), o que já faria deste um dos maiores assaltos do gênero nos últimos anos.

No entanto, de acordo com uma nova avaliação do organizador da exposição e venda de joias que ocorria no hotel Carlton International, em Cannes, o valor do roubo foi elevado a 103 milhões de euros (US$ 136 milhões).

O promotor assistente Philippe Vique disse que o organizador da exposição de diamantes atualizou o valor com base em um "inventário mais completo" das joias.

Vique disse que as autoridades francesas investigam apenas um suspeito, que entrou no hotel, roubou as joias e depois fugiu a pé. Fonte: Associated Press.