França vende mísseis antitanque à Líbia, diz filho de Kadafi A França concordou em vender mísseis antitanque à Líbia como parte de um acordo militar, disse o filho do líder líbio Muammar Kadafi à edição desta quarta-feira do jornal Le Monde. "Este é o primeiro acordo de armamentos entre a Líbia e um país ocidental", disse Saif al-Islam, acrescentando esperar que mais acordos do tipo sejam assinados em breve. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, fechou um acordo de defesa e assinou memorandos de intenção para um pacote de energia nuclear quando visitou Trípoli, na semana passada. Ele também ajudou a negociar a libertação de profissionais médicos detidos no país sob acusação de infectar crianças com o vírus do HIV. Na quarta-feira, Sarkozy negou que a libertação foi garantida devido a um acordo de armamentos. A França não revelou detalhes do acordo de defesa, mas Islam disse ao Le Monde que se trata de um negócio importante. "O acordo cobre exercícios militares conjuntos, claro. Depois, vamos comprar da França mísseis antitanque Milan, no valor de 136 milhões de dólares, acho", disse ele. Ainda segundo Islam, o acordo também inclui um projeto para fabricar armas. A União Européia (UE) suspendeu um embargo de armas à Líbia em outubro de 2004.