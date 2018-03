França venderá participações em empresas para investir

"Não é um assunto tabu. Em certos números de companhias públicas onde o Estado detém grandes participações, vamos reduzi-las, parcialmente, para financiar investimentos e não para consolidar o orçamento", disse. De acordo com Ayrault, um exemplo dos investimentos produtivos planejados é um programa de ? 20 bilhões (US$ 26 bilhões) para estender serviços de internet de alta velocidade a partes do país que ainda não usufruem dessas atividades. O governo também pretende gastar outros ? 20 bilhões para melhorar a competitividade das empresas francesas.

A administração do país tem participações majoritárias em diversas companhias, como o grupo de tecnologia nuclear Areva, e detém 85% da empresa elétrica Électricité de France, além de ter participações minoritárias na Renault, France Telecom e Air France. As informações são da Dow Jones.