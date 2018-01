Francês condenado por tentar atropelar sósia de Bin Laden Um francês foi considerado culpado por tentar atropelar um pedestre que achou parecido com o milionário saudita Osama bin Laden, líder da rede extremista Al-Qaeda. O francês de 35 anos, identificado somente como Pierre, foi condenado ontem por um tribunal de Montpellier, no sul da França a três meses de liberdade condicional e a pagar 500 euros em indenização à vítima. A tentativa de atropelamento ocorreu na segunda-feira. David Mendel, advogado de defesa de Pierre, disse que seu cliente estava traumatizado com os atentados da semana passada contra Madri e foi "vítima de uma alucinação temporária" quando trafegava anteontem pelo centro histórico de Montpellier. A vítima, um homem de aproximadamente 30 anos, conseguiu correr e escapar do carro, que bateu na guia. "Não era Bin Laden", admitiu Mendel, "mas se fosse nós teríamos ganho US$ 5 milhões".