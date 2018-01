Frances continua a castigar Flórida com ventos e inundações Debilitado mas persistente, o Frances (furacão que se converteu em tormenta tropical) chegou nesta segunda-feira ao noroeste da Flórida, depois de inundar e arrancar tetos de uma ampla área do centro e do sul do Estado. Mais de cinco milhões ficaram sem eletricidade e ao menos duas pessoas morreram. Antes de seguir para o Golfo do México no domingo à noite, Frances provocou inundações de mais de 1,2 metros na parte central da costa leste da Flórida. Em seu trajeto, derrubou árvores e postes de eletricidade, além de deixar embarcações à deriva. Pelos informes iniciais, a destruição causada não parece se aproximar do prejuízo de US$ 7,4 milhões deixado pelo furacão Charley, que passou no sudoeste da Flórida há três semanas. Uma empresa de avaliação estimou que as perdas podem oscilar entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões. O Centro Nacional de Furacões disse que o Frances mostrou sinais de fortalecer-se e voltar a ser um furacão antes de chegar ao noroeste do estado. À meia-noite, ele continuava sendo uma tormenta tropical, com ventos de 105 km/h.