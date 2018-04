Francês e norte-americano vencem o Nobel de Física O Prêmio Nobel de Física de 2012 foi para dois cientistas que inventaram métodos para observar as propriedades bizarras do mundo quântico, pesquisa que ajudou na criação de relógios extremamente precisos e no início da construção de computadores super rápidos. O francês Serge Haroche e o norte-americano David Wineland abriram as portas para novos experimentos na física quântica ao demonstrar como analisar partículas quânticas sem destruí-las.