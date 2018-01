Francês fica pendurado na Estátua da Liberdade O francês Terry Do, que voava de parapente sobre o porto de Nova York, a uma altura de 46,02 metros, ficou pendurado na Estátua da Liberdade hoje ao tentar pousar no centro da tocha, ponto mais alto da estátua. O paraglider de Do ficou preso ao ponto mais alto da estátua e ele ficou pendurado por cerca de 45 minutos até que uma equipe de resgate conseguiu libertá-lo. Do, que tentou a mesma aventura no ano passado, foi preso imediatamente. A cena foi transmitida por helicópteros das redes de TV locais. Ninguém ficou ferido no incidente, mas ainda não se sabe se houve danos à estátua, que foi dada aos Estados Unidos pela França em 4 de julho de 1884 e inaugurada dois anos depois.