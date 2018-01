Francês montava acervo com peças roubadas de museus Um francês apaixonado por arte conseguiu montar um acervo doméstico com pinturas, esculturas e outras peças raras, tudo supostamente roubado por ele mesmo ao longo de seis anos de pequenos museus da Europa. Stephane Breitwieser, de 31 anos, vinha armazenando o material na casa de sua mãe, em Mulhouse, leste da França. Porém, no fim do ano passado, quando o rapaz foi preso em flagrante, sua mulher deu cabo da coleção rasgando os quadros e atirando os objetos num canal perto de sua casa. Na quinta-feira, Mireille Breitwieser, de 51 anos, também foi presa, acusada de posse de bens roubados e de destruição de obras de arte. O caso tem atraído a atenção de especialistas em arte porque os 60 quadros e os 112 objetos são avaliados em pelo menos US$ 1,4 bilhão. Um funcionário do Ministério do Interior da França disse porém que o valor pode superar essa estimativa. Entre os quadros destruídos estão obras de Pieter Bruegel, Lucas Cranach e Antonie Watteau. Parte dos objetos lançados ao canal foram recuperados - mas eles representam apenas cerca de 5% do valor total das peças roubadas. Garçon de um café da Basiléia, na Suíça, Breitwieser, era aficcionado por arte desde a infância. Autodidata, ele freqüentava musesus e galerias e mantinha contato com os círculos artísticos. Ele roubou peças de 1995 a 2001, não apenas da França, mas também da Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda e Suíça. Mais de 50 museus teriam sido pilhados por Breitwieser. Ele escolhia em geral quadros e objetos pequenos de grande valor artístico e histórico e aproveitava a pouca vigilância dos estabelecimentos. Levava peças feitas do século 16 ao século 20. Os investigadores são unânimes em dizer que o rapaz não roubava para revender as peças, mas apenas para estar rodeado por obras prestigiadas. Em novembro Breitwieser foi preso num museu de Lucerna, Suíça, quando um guarda o reconheceu como suspeito de um furto anterior. Mas só neste mês os investigadores da Suíça interrogaram sua mãe e desbarataram toda a história. Uma ex-namorada de Beitwieser também foi detida. "Eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso antes", disse Alexandra Smith, do Art Loss Register, de Londres, uma instituição especializada em buscar peças de arte roubadas. "Acho que ele era apenas um excêntrico cleptomaníaco que amava arte dos séculos 17 e 18", disse ela. "Muita gente imagina que obras de arte estejam bem protegidas, mas ele percebeu que a maioria delas não está, e então pegou o que queria", disse. "É uma tragédia para o mundo da arte", disse ela.