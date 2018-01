Francês seqüestrado na Nigéria há cinco semanas é libertado Um francês funcionário da companhia petrolífera Total foi libertado na Nigéria, cinco semanas depois de ser seqüestrado, confirmaram nesta sexta-feira fontes diplomáticas em Paris. A libertação de Gérard Laporal, especialista em logística, aconteceu na noite de quinta-feira, 15, confirmaram as fontes, sem dar detalhes. Laporal é casado com uma nigeriana e tinha sido raptado no dia 8 de fevereiro, no Delta do Níger. Na quinta-feira, um grupo nigeriano libertou dois reféns italianos que passaram quase 100 dias em cativeiro.