Franceses citam Rio como referência de violência "A França não vai virar o Rio (de Janeiro)", era o que afirmavam, hoje, segundo a imprensa parisiense, os conselheiros do presidente Jacques Chirac para questões de segurança pública, ao comentarem as medidas de choque contra a violência e a delinqüência urbanas, a serem tomadas pelo atual governo de transição. Reeleito domingo passado, o presidente Jacques Chirac fez da segurança pública a grande prioridade de seu novo programa administrativo. Nessa perspectiva, sua primeira preocupação ao indicar, segunda-feira passada, o novo primeiro-ministro, Jean Pierre Rafarin, foi o de incitá-lo a produzir resultados concretos e imediatos, conforme o desejo expresso por 57% dos franceses nas pesquisas de opinião publica. A urgência de Chirac se torna ainda mais imperativa ante o fato de que ele espera vencer também as eleições legislativas que se realizarão dentro de cinco semanas. Até lá, a eventual redução da criminalidade poderá constituir, portanto, o trunfo decisivo para que a coalizão partidária do presidente obtenha a maioria parlamentar e o habilite a formar um governo conservador-liberal com caráter de permanência, a salvo de nova coabitação com os socialistas. O "plano antidelinquência de emergência" de Chirac passa, em primeiro lugar, pelo estabelecimento de um "cordão sanitário" em torno das zonas consideradas "sensíveis" na periferia de Paris e de outras grandes cidades francesas. Nisso, o objetivo principal é a prisão dos chefes de gangues do tráfico de drogas e de armas, dos esquemas de prostituição e de outras formas do crime organizado, pois são eles, segundo os especialistas, que aliciam os jovens para a prática da delinqüência. Está previsto o fechamento de discotecas e de outros centros de diversões suspeitos de tolerância, conivência ou implicação direta com as máfias, ao mesmo tempo que câmeras de vigilância serão instaladas nos pontos estratégicos das zonas urbanas sensíveis e nos transportes coletivos que as servem. Nas grandes cidades, será introduzida a "urgência judicial", com o que os tribunais funcionarão 24 horas para julgar os delinqüentes presos em flagrante. A nova política de segurança pública mudará igualmente o modo de funcionamento dos Centros Educativos Reforçados (CER), criados pelo governo anterior e que privilegiavam, até então, o método mais demorado do diálogo e da participação da comunidade na reeducação dos jovens delinqüentes. Na busca de eficácia imediata, tal pedagogia, sem negligenciar o aspecto social preconizado pelos especialistas da chamada ?juventude em perigo?, terá seu conteúdo repressivo enfatizado doravante. Pela proposta do novo ministro do Interior, da Segurança e das Liberdades Locais, Nicolas Sarkozi, paralelamente aos CER, funcionará outra estrutura de caráter bem mais coercitiva ainda, constituída pelos Centros de Educativos Fechados (CEF), destinados aos jovens delinqüentes culpados de diversas reincidências. Nestes, a reeducação se fará por grupos de oito a nove prisioneiros, sendo que cada um terá seu orientador particular. Para tanto, é prevista a contratação inicial de mil educadores em Paris, Marselha, Estrasburgo, Lyon e Bordeaux. Citando o Rio como "a referência insuportável" em matéria de violência e delinqüência urbanas, os conselheiros do presidente Chirac confiam que a partir das medidas de emergência a serem tomadas agora, a França possa se orientar para o modelo japonês: "Em Tóquio", eles esclarecem, "você pode deixar um carro com a porta aberta na rua e nada acontece, porque lá a pequena delinqüência praticamente não existe".