Franceses fogem; marfinenses temem colapso de acordo de paz Cidadãos franceses enfrentavam longas filas no aeroporto para deixar a Costa do Marfim nesta quinta-feira ao mesmo tempo em que estrangeiros e marfinenses temiam um fim violento para um acordo de paz de poucos dias. Líderes do oeste da África reuniram-se no Senegal para discutir formas de evitar a disseminação da violência na Costa do Marfim, uma ex-colônia francesa que hoje é o maior produtor mundial de cacau. Em Abidjã, capital comercial do país, marfinenses com poucas perspectivas de fugir preparavam-se para o pior: entravam em extensas filas para sacar dinheiro nos bancos e cimentavam as janelas de suas casas. "Não podemos partir, mas somos obrigados a ver todos saírem. Teremos de ficar até tudo acabar", lamentava Lamine Konate, funcionária de uma companhia aérea pela qual viajariam diversos cidadãos franceses e de outras nacionalidades - com dinheiro para partir e um lugar para ficar. Os franceses de Abidjã foram alvo de ataques. Simpatizantes do governo acusam a França de ser a responsável por um acordo de paz que fez muitas concessões aos rebeldes após uma guerra civil de quatro meses no país. O Ministério de Defesa da França revelou hoje o envio de mais 130 soldados paramilitares a Abidjã para proteger os cidadãos franceses. Atualmente, cerca de 2.500 soldados franceses estão na Costa do Marfim.