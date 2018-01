Franceses furiosos com silêncio sobre ameaça de bombas O governo francês foi duramente criticado, hoje, por manter segredo sobre um plano de chantagem, de um grupo desconhecido que ameaçava explodir redes ferroviárias a menos que recebesse milhões de euros de resgate. As ameaças, que se tornaram públicas ontem, apareceram em cartas enviadas aos gabinetes do presidente Jacques Chirac e ao ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, nos dias 10 de dezembro do ano passado e 13 e 17 de fevereiro. ?Mais um vez, a lei do silêncio prevaleceu?, disse a Federação dos Usuários de Transportes, um grupo de defesa dos usuários, em uma nota à imprensa. ?O povo francês deveria ter sido informado das ameaças, que eram conhecidas e levadas a sério. Cabia a eles e apenas a eles decidir usar ou não os trens, enquanto a rede não estivesse segura.? O governo evitou revelar o esquema de chantagem a fim de proteger os esforços para estabelecer contato com o grupo. Mas o Ministério do Interior divulgou detalhes, ontem, depois que a história vazou e tornou-se, rapidamente, a notícia do dia na mídia. As cartas, exigindo somas de US$ 4 milhões e ? 1 milhão (US$ 1,2 milhão), ameaçavam nove ferrovias como alvos. A primeira página dos jornais franceses, hoje, foi dedicada ao assunto. ?Quem está chantageando o estado??, perguntou Le Figaro, enquanto a manchete do Libération dizia ?Chantagem nos trilhos?. O ministro da Justiça, Dominique Perben, prometeu encontrar e prender rapidamente os que estão por trás das ameaças. ?Todo mundo está mobilizado?, Perben disse a rádio RTL. ?Espero que identifiquemos rapidamente as pessoas que estão por trás disso.? Cerca de 10.000 trabalhadores das rodovias inspecionaram milhares de quilômetros de linhas ferroviárias entre ontem e hoje para procurar sinas de bombas ou sabotagem. A segurança na rede foi reforçada, mas o serviço não foi interrompido. A inspeção, que levou 30 horas, terminando ao meio-dia de hoje, disse uma porta-voz do órgão ferroviário federal, SNFC. Segundo ela, os funcionários das ferrovias em todo o país ainda estão sendo contatados para determinar se encontrou-se algo suspeito. A informação do grupo que se identifica como AZF, anteriormente desconhecido, levou à descoberta, no dia 21 de fevereiro, de um sofisticado dispositivo enterrado sob os trilhos, perto de Limoges, no centro da França. As iniciais do grupo correspondem às da indústria química que explodiu, matando 30 pessoas, no sudeste da França em 2001. ?Certos detalhes nos levam a acreditar que estamos lidando com pessoas perigosas o suficiente para que levemos o assunto a sério, disse Perben hoje, reiterando as observações de Sarkozy um dia antes.