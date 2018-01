Franceses protestam contra presença de Bush Milhares de pessoas marcharam hoje pelas ruas centrais de Paris para protestar contra a presença do presidente dos EUA, George W. Bush, que realiza uma visita de dois dias a França, e para denunciar as políticas internacional e doméstica americanas. Os manifestantes, cerca de 5.000, gritaram "Bush, você é o terrorista" enquanto caminhavam da Praça da República à Bastilha, onde queimaram bandeiras dos EUA. Horas antes, centenas de oponentes à pena de morte se reuniram em torno de uma réplica da Estátua da Liberdade em Paris para denunciar o apoio de Bush à punição capital. Em uma entrevista coletiva realizada depois de um encontro com Bush, o presidente francês, Jacques Chirac, classificou o protesto contra o líder americano de "marginal" e disse que o ato não representa um sentimento generalizado de antipatia com relação aos Estados Unidos e seu presidente. Outra marcha, com a participação de cerca de 1.000 pessoas, ocorreu em Caen, na região da Normandia, onde Bush estará amanhã para honrar os milhares de soldados americanos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial.