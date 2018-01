Franceses questionam venda de armas para o Paquistão Há poucos dias, onze franceses foram mortos por uma bomba, explodida por um "camicase" em frente ao hotel em que estavam hospedados, em Karachi, o enorme porto (14 milhões de habitantes) do Paquistão. Essas onze vítimas não eram turistas e sim engenheiros ocupados em construir por conta do exército paquistanês um submarino de ataque - ato ignóbil como qualquer ato terrorista. Os camicases são mais difíceis de se identificar que os outros, pois seus corpos estão em pedaços. Mas especialistas franceses e paquistaneses recompuseram a figura do "camicase" a partir dos restos. É um método ultra-sofisticado, aplicado há algum tempo pela Polícia de Paris. Infelizmente, mesmo admitindo que essa imagem seja fiel, falta encontrar os cúmplices do criminoso em Karachi. Ora, Karachi é um porto monstruoso, admiravelmente bem delineado para confundir todos os policiais e misturar todas as pistas. O general-presidente, Pervez Musharraf, após os atentados do dia 11 de setembro, juntou-se à coalizão de George W. Bush. Mas foi incapaz de acabar com a enorme força dos islamitas paquistaneses, que estão entre os mais numerosos e os mais radicais do planeta. Musharraf proibiu os movimentos fundamentalistas violentos. Grande coisa! Karachi tem 845 escolas corânicas (madrassas) que ensinam a 226 mil estudantes. Um ensino singular, que consiste em repetir eternamente o Corão e em pregar a "jihad" em suas mais terríveis versões. Foi nessas "madrassas" que os talebans, de quem são conhecidas as proezas deploráveis no vizinho Afeganistão, foram mobilizados e formados, até tomar o poder em Cabul, no Afeganistão. E sabemos que a Al-Qaeda e Bin Laden estão entre eles em algumas zonas tribais do Paquistão. Despertar sangrento Alguns perguntam se, ao atingir os islamitas, proibindo seus partidos, Musharraf não preparou esse despertar sangrento: nessa cidade tentacular, os islamitas ficam à vontade e escapam da polícia como querem. E isso fica ainda mais fácil porque uma parte da polícia os vê com bons olhos. Aliás, o exército também. E no exército, principalmente os serviços de espionagem, inteiramente dedicados ao islamismo e que, além disso, utilizam exatamente esses islamitas na guerrilha que conduzem na Índia, na Caxemira vizinha do Paquistão. Na França, muitos se perguntam se foi inteligente vender material militar pesado (três submarinos etc.) a um país como esse: 130 milhões de habitantes, todos muçulmanos, muitos deles fanáticos. Um país que carrega um ódio implacável da Índia brâmane. (A Índia e o Paquistão, que se odeiam, têm armamento nuclear, o que, para os especialistas militares, faz dessa região o lugar mais perigoso do mundo). E não é só isso. O Paquistão é um grande produtor de heroína (o segundo mundial) e terra que acolhe todos os terroristas exilados. Plataforma também de todos os tráficos de bazucas ou de Kalachnikov. Enfim, uma administração corrompida ao máximo. Um chefe de Estado que optou pelo Ocidente, mas que recentemente foi "designado por plebiscito" como o mais comum dos ditadores. Serviços secretos partidários do islamismo e um exército em que Musharraf não pode confiar - essa é a terra para a qual a França considerou urgente, há uns dez anos, vender três submarinos. Essa venda foi realizada com perda: a direção francesa das construções navais avaliou em 2,5 bilhões de francos as perdas previstas por essa venda. E explicou a obstinação francesa pela necessidade de se firmar no mercado paquistanês e asiático. Quando se pensa no assassinato dos onze engenheiros e no vulcão sobre o qual o presidente Musharraf dança, esse argumento é razoável? É sensato? Alguns duvidam disso. Mas a quem vender submarinos se não a Estados de preferência belicosos?