Franceses são indiciados por tentativa de seqüestro no Chade

Nove franceses detidos no Chade por tentar tirar ilegalmente 103 crianças do país para adoção na França foram acusados formalmente por seqüestro de menores e fraude, tendo como cúmplices sete espanhóis membros da tripulação de um avião fretado,segundo informou nesta terça-feira, 30, a imprensa francesa. A emissora Radio France International e a rede BFM citam o juiz Ahmat Daouad, da cidade chadiana de Abéché. Ele ditou o auto de acusação contra os 16 suspeitos, detidos na quinta-feira. Após quatro dias de detenção cautelar, os acusados compareceram na noite de segunda-feira diante do juiz, e foram interrogados durante oito horas. Seis dos franceses são seis integrantes da ONG L'Arche de Zoé e três jornalistas. Segundo o ministro do interior Ahmat Bachir, se os acusados forem considerados culpados, poderão cumprir até 20 anos de prisão com trabalhos duros. No Chade, prisioneiros são obrigados a trabalhar para o Estado. Fontes do Ministério de Relações Exteriores espanhol disseram à Efe em Madri que, esta madrugada, tinham recebido a informação da acusação formal contra os espanhóis e franceses detidos, através de meios de comunicação. As fontes não deram detalhes sobre os trâmites iniciados na Madrugada, mas lembraram que a embaixadora espanhola em Camarões, María Jesús Alonso Jiménez, chegou na noite de segunda em Abéché, no Chade. Ela negociará o caso com as autoridades do país africano. O ministro de Relações Exteriores espanhol, Miguel Angel Moratinos, também está se mantendo informado sobre o caso. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, condenou a ação "ilegal e inaceitável" da ONG. Sarkozy telefonou no domingo para seu colega chadiano, Idriss Déby, expressando a sua "tristeza" com o "lamentável assunto".