Franceses teriam sido seqüestrados no Iraque Terroristas iraquianos seqüestraram dois franceses para protestar contra o governo da França, que proibiu estudantes muçulmanas de usar véu em escolas públicas, segundo um videoteipe divulgado pela TV Al-Jazira. A rede, baseada no Catar, afirmou ter recebido o vídeo de um grupo que se intitula Exército Islâmico no Iraque. Os franceses não foram identificados e o Ministério do Exterior da França não tinha informação imediata sobre o ocorrido. O grupo, segundo a Al-Jazira, deu 48 horas para o governo francês cancelar a lei.