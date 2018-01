Franceses vão às urnas em plebiscito contra a extrema direita Os 41 milhões de eleitores franceses voltam às urnas neste domingo não apenas para reeleger o presidente Jacques Chirac por mais cinco anos, mas também para participar de um plebiscito anti-Le Pen, o dirigente da extrema direita que provocou um grande choque em toda a Europa ao eliminar da disputa o candidato socialista, Lionel Jospin, no dia 21 de abril. Se o resultado do pleito pode ser antecipado com segurança - todas as pesquisas indicam que Chirac poderá receber entre 70% e 80% dos votos e Jean-Marie Le Pen entre 20% e 30% -, nenhum dos institutos arrisca avaliar a porcentagem de votos brancos e nulos, em que podem se refugiar eleitores da esquerda que ainda hesitam digerir a candidatura Chirac. Quanto à abstenção, ela deverá ser bem inferior ao recorde do primeiro turno, 28%, devendo se situar entre 18% a 20% . A excepcional mobilização de rua, da qual participaram milhões de pessoas em todo o país, envolvendo importantes setores que formam a sociedade francesa, estudantes, artistas, organizações sindicais e patronais, partidos políticos de esquerda , associações anti racistas e a própria Igreja católica, etc., talvez tenha contribuído para inibir uma parte do eleitorado que votou Le Pen como protesto aos partidos tradicionais no primeiro turno. Muitos desses eleitores podem mudar seu voto nesse segundo turno voltando a enquadrar seu voto às estruturas tradicionais da vida política francesa. Ausência Paradoxalmente, só estiveram ausentes desses desfiles os partidos políticos de centro-direita e liberais, que apóiam o presidente Jacques Chirac (RPR, UDF, DL), como se eles pretendessem evitar a interpretação de que a vitória de seu candidato só se tornou possível pela formação de uma frente republicana diante da ameaça da da Frente Nacional de extrema direita. Afinal, trata-se de um partido cujo programa racista preconiza a expulsão dos imigrantes, a volta da pena de morte, a saída da França da União Européia e outras extravagâncias demagógicas que poderiam comprometer o futuro econômico e a democracia no "país dos direitos do homem". Outro motivo alegado foi o de evitar, mais uma vez, a confusão de que não há mais diferença entre esquerda e direita no país, um dos fatores que prejudicou a votação do candidato socialista durante a primeira fase da campanha. A imagem do dirigente comunista, Robert Hué, desfilando pelas ruas de braços dados com o Ernest Antoine Selliére, presidente do Medef, Movimento dos Empresários, mesmo diante da ameaça da extrema direita lepenista, poderia contribuir para confundir ainda mais o eleitorado. Representantes desses partidos, entre eles o ex-primeiro-ministro Alain Juppé, pretende também manter o fosso que separa a esquerda da direita, uma marca tradicional da democracia francesa. A vitória de Chirac, por mais legítima e incontestável, não constituirá uma uma consagração para o chefe de Estado, apesar de ele ter assumido ares gaullistas nos últimos momentos de sua campanha quando denunciou com energia os extremismos. Afinal, ele também sofreu uma forte erosão eleitoral, tendo perdido quase 4,5 milhões de votos em relação à votação de 1995 e sua imagem se deteriorou de forma considerável nos últimos anos. Segundo um estudo do Instituto Sofres, encomendado por diversos jornais do interior, 52% dos franceses consideram negativa sua ação e 60% se declaram decepcionados.