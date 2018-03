Franceses voltam às ruas contra Le Pen Milhares de pessoas tomaram hoje as ruas de Paris e de várias outras cidades francesas para exortar os outros eleitores a dar ao líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen um sonoro "não" no segundo turno das eleições presidenciais, no dia 5. As marchas através da capital francesa e em outras 30 cidades do país ocorreram no mesmo dia em que o jornal Le Parisien divulgou uma pesquisa de opinião indicando que o presidente Jacques Chirac derrotará Le Pen com 81% dos votos válidos. Le Pen, porém, rebateu a pesquisa, dizendo que espera obter pelo menos 30% dos votos. Carregando faixas com os dizeres "Nenhum lugar para os nazistas" e "Somos mais fortes que o ódio", mais de 10 mil estudantes, sindicalistas e ativistas contra o racismo seguiram da Place de la Republique em direção à Place de la Bastille. Marchas em todo o país durante a semana passada reuniram mais de 350 mil manifestantes diariamente. Dois mil policiais foram postos nas ruas da capital ontem após alguns incidentes isolados de violência.