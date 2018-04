Franceses voltam às ruas contra reforma da previdência

As tensões têm aumentado desde as demonstrações recordes ocorridas no começo desta semana com greves nas refinarias e corte de abastecimento de combustível nos aeroportos de Paris e depois que estudantes aderiram aos protestos.

Parisienses protestam contra projeto que altera regras de aposentadorias do setor público e privado. Embora o cálculo do número de participantes seja bem diferente, as cifras fornecidas pelo ministério francês do Interior e pela CGT, principal sindicato do país, são consideradas inferiores às registradas na mobilização anterior, de 12 de outubro. Naquele dia, os sindicatos conseguiram mobilizar 3,5 milhões de pessoas em todo o país.

A reforma que o governo francês pretende realizar prevê o aumento de 60 para 62 anos da idade da aposentadoria proporcional e de 65 para 67 anos da integral.