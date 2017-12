Franceses voltam às urnas; direita "clássica" deve vencer Um mês depois da reeleição de Jacques Chirac à presidência da França, os 41 milhões de eleitores estão sendo novamente convocados a comparecer às urnas neste domingo para participar do primeiro turno do pleito legislativo que deverá eleger os 577 deputados da Assembléia Nacional. Desse pleito deverá sair uma maioria parlamentar para governar o país nos próximos cinco anos. vitória da chamada "direita clássica" está sendo anunciada com antecipação. Se os prognósticos forem confirmados, o presidente Chirac deverá confirmar nas funções o primeiro-ministro Jean Pierre Raffarin. Ele já se encontra investido das funções desde 5 de maio, quando o conservador Chirac reelegeu-se com 82% dos votos dos eleitores da direita e da esquerda ? o chamado voto republicano, cujo objetivo principal foi barrar a ascensão da extrema direita, representada pela candidatura de Jean-Marie Le Pen. Reeleito Chirac, as diferentes forças políticas que o apoiaram voltaram à estrutura tradicional. O voto deste domingo poderá responder aos insistentes apelos do presidente recém-eleito em favor de uma maioria que lhe permita aplicar o programa de governo de centro-direita, defendido pelos conservadores e liberais. Controle total Se isso ocorrer, a corrente política do presidente vai controlar praticamente quase todos os poderes na França: chefia do Estado (com o presidente), chefia do governo (com o primeiro-ministro), o Legislativo (com maioria na Assembléia Nacional e no Senado) e até a presidência do Conselho Constitucional, cujo titular é a quarta personalidade da hierarquia da república. O presidente Chirac terá concentrado mais poderes nas mãos do que o antecessor, François Mitterrand, em 14 anos de exercício da presidência. Isso explica a insistência com que os dirigentes da oposição socialista (entre eles o primeiro secretário do PS, François Holande) têm advertido o eleitorado para os perigos de desse desequilíbrio. Isso corresponderia a dar um ?cheque em branco? a Chirac, cujo nome tem sido citado em diversos processos que tratam de escândalos financeiros. Esse aspecto não teve influência na campanha eleitoral legislativa, ao contrário do que ocorreu na presidencial. Imune A imunidade do presidente francês é quase total na França. O presidente, no curso do mandato, não tem de prestar contas à Justiça, Só em caso de traição e, assim mesmo, a uma alta corte, especialmente criada para julgá-lo. O debate sobre o estatuto penal do presidente passa a ser um tema do passado, adiado para outra oportunidade. Cansados da coabitação, um sistema que prevê uma divisão do poder no país entre um presidente e um primeiro-ministro de correntes diferentes, os franceses parecem dispostos a entregar o destino nesses próximos cinco anos às forças políticas conservadoras, que devem aplicar um programa mais impregnado de pragmatismo e liberalismo econômico, menos voltado para as questões puramente sociais. Essa tendência favorável às forças políticas de direita tem ficado cada vez mais clara com a publicação das pesquisas. A mais recente, do Instituto Ipsos, encerrada no dia 5, revela que a direita será amplamente majoritária na França. Ela poderá obter já no primeiro turno 40% dos votos, enquanto os partidos de esquerda conseguiriam 36%. A projeção desse resultado no segundo turno daria grande vitória à direita clássica que reuniria 52% dos votos, cabendo os restantes 48% aos partidos de esquerda ? socialistas, comunistas e verdes. A extrema esquerda cairia, no primeiro turno para apenas 3,5% dos votos e o Polo Republicano de Jean Pierre Chevenement seria um dos mais sacrificados com apenas 2%. Outras forças Quanto às demais forças da direita clássica, reuniriam 4,5% das intenções de voto. Por último, a extrema direita cairia para 12%, não confirmando os 17% obtidos na eleição presidencial. Não se pode esquecer que uma parte dos eleitores de Le Pen não revela o voto, daí o erro das pesquisas, que sempre divulgam uma porcentagem 2 ou 3 pontos abaixo das reais intenções de voto desse grupo político. A chamada França metropolitana deve eleger 566 deputados (outros 11 serão eleitos pelos departamentos de ultramar). Isso corresponderia a uma previsão entre 339 a 381 cadeiras, que seriam ocupadas pelos deputados dos partidos de centro-direita; de 174 a 216 cadeiras pelos de esquerda e de 0 a 4 cadeiras pela extrema esquerda. Segundo os pesquisadores do Instituto Ipsos, cerca de 126 cadeiras continuam ainda com destino incerto. Tudo vai depender da política de desistência dos partidos entre os dois turnos. A legislação eleitoral francesa permite que a partir da obtenção de 12,5% dos votos num pleito, os partidos podem manter, no segundo turno, seus candidatos nas circunscrições eleitorais.